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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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На Украине предложили разместить американские войска на своей территории

Экс-глава МИД Украины Климкин выступил за размещение американских войск на территории страны

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Global Look Press

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин выступил за размещение американских войск на территории страны, он заявил, что это единственные гарантии, которые сработают. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

«В текущий ситуации единственная существующая гарантия – это американские войска на нашей территории. Ну, конечно, не так, чтоб это были классические базы НАТО. Это гарантии безопасности Соединенных Штатов. Посмотрите, у всех стран, у которых есть американские гарантии, есть у них также войска на территории…», — отметил Климкин.

Политик подчеркнул, что на Украине знают, что восемь государств, которые имеют подобные гарантии. При этом все другие гарантии являются просто разговорами.

По словам Климкина, только гарантии США до момента вступления в Североатлантический альянс сработают. Он подчеркнул, что Украина должна поднимать стоимость вторжения на ее территорию.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Вильнюсе с главой литовского МИДа Габриэлюсом Ландсбергисом заявил, что США готовы прислать еще «тысячи военных» на восточный фланг НАТО, если потребуется.

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