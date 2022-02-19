Шойгу рассказал об испытаниях ядерного оружия на учениях сил стратегического сдерживания

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что на учениях сил стратегического сдерживания, стартовавших 19 февраля, будет отработано применение ядерного оружия, передает «Интерфакс».

Он отметил, что к учениям привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Северного и Черноморского флотов, Ракетных войск стратегического назначения.

Днем ранее Минобороны РФ объявило о планах проведения учений сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет.

Маневры спланированы для проверки готовности экипажей боевых кораблей органов военного управления, боевых расчетов к выполнению поставленных перед ними задач, а также для проверки надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.

Стратегические силы сдерживания включают стратегические наступательные силы (СНС) и стратегические оборонительные силы (СОС). Основу СНС, оснащенных ракетными и авиационными комплексами межконтинентальной дальности, составляют стратегические ядерные силы (СЯС), в которые входят Ракетные войска стратегического назначения, и стратегические неядерные силы (СНЯС) — соединения и части стратегических и дальних бомбардировщиков, подводные лодки, надводные корабли и морская ракетоносная авиация ВМФ.

СОС представляют боеготовые силы и средства Ракетно-космической обороны, часть боеготовых сил и средств Противовоздушной обороны (ПРО).