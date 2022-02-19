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Шойгу рассказал об испытаниях ядерного оружия на учениях сил стратегического сдерживания

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что на учениях сил стратегического сдерживания, стартовавших 19 февраля, будет отработано применение ядерного оружия, передает «Интерфакс».

Он отметил, что к учениям привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Северного и Черноморского флотов, Ракетных войск стратегического назначения.

Днем ранее Минобороны РФ объявило о планах проведения учений сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет.

Маневры спланированы для проверки готовности экипажей боевых кораблей органов военного управления, боевых расчетов к выполнению поставленных перед ними задач, а также для проверки надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.

Стратегические силы сдерживания включают стратегические наступательные силы (СНС) и стратегические оборонительные силы (СОС). Основу СНС, оснащенных ракетными и авиационными комплексами межконтинентальной дальности, составляют стратегические ядерные силы (СЯС), в которые входят Ракетные войска стратегического назначения, и стратегические неядерные силы (СНЯС) — соединения и части стратегических и дальних бомбардировщиков, подводные лодки, надводные корабли и морская ракетоносная авиация ВМФ.

СОС представляют боеготовые силы и средства Ракетно-космической обороны, часть боеготовых сил и средств Противовоздушной обороны (ПРО).

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