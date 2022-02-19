Военком ЛНР приказал всем военнообязанным прибыть в мобилизационные пункты

Военный комиссар самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) приказал военнообязанным срочно прибыть в мобилизационные пункты.

«Всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, проживающим постоянно в ЛНР, имеющим мобилизационные предписания или получившим персональные повестки отделов военкомата по административно-территориальным единицам, явиться в сроки и пункты, указанные в персональных повестках» — говорится в приказе, опубликованном на сайте народной милиции ЛНР.

В случае неполучения повесток военных просят прибыть в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях.

Граждан, пребывающих в запасе и временно проживающих в ЛНР, просят «немедленно убыть к месту постоянного жительства и прибыть в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях».

Также в документе призывают руководителей организаций и жителей, владеющих транспортом, доставить автомобильную, дорожно-строительную и другую технику военному комиссариату. В случае отказа они понесут ответственность в соответствии с законодательном республики.

Ранее сообщалось, что в ЛНР госорганы и предприятия перевели в режим военного времени.