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Украинская БМП протаранила танк во время учений «Метель-2022»

БМП-1 столкнулась с танком Т-64БВ во время учений ВСУ в Ровенской области

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Во время учений Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Метель-2022» БМП-1 врезалась в танк. Кадры произошедшего показали в эфире телеканала «1+1».

Инцидент произошел в рамках маневров в Ровенской области 16 февраля. В репортаже телеканала можно увидеть, как БМП-1 ВСУ на скорости въезжает в танк Т-64БВ, который передвигался перпендикулярно движению боевой машины.

В пресс-службе офиса президента Украины ранее сообщали, что глава государства Владимир Зеленский наблюдал за маневрами.

8 февраля на Украине стартовали командно-штабные учения «Метель-2022». Цель мероприятия — отработка вопросов управления группировками войск при ведении оборонительной операции.

12 февраля МВД Украины провело тактико-специальные учения в Херсонской области возле границы с Крымом под наблюдением президента Владимира Зеленского. Маневры прошли на территории поселков Каланчак и Новоалексеевка.

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