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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В ОБСЕ указали на снижение числа взрывов на границе Донбасса и Украины

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Наблюдатели ОБСЕ заявили, что зафиксировали со вчерашнего вечера 500 взрывов вдоль линии соприкосновения в Донбассе, при этом сегодня их интенсивность снизилась, передает РИА «Новости».

К 12.20 мск 17 февраля удалось зафиксировать 500 взрывов, а затем еще 30 взрывов. По мнению руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Яшара Халита Чевика, снижение количества взрывов может свидетельствовать о снижении напряженности. Однако, подчеркнул он, «критически важна немедленная деэскалация».

Между тем в ЛНР сообщили об обстреле и обострении ситуации на линии соприкосновения. В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что силовики ВС Украины 17 февраля четыре раза обстреляли территорию ЛНР из запрещенных минскими соглашениями минометов.

В то же время украинские власти обвинили силы самопровозглашенной Луганской народной республики в обстреле детского сада в Новой Кондрашовке. Однако Народная милиция ЛНР назвала эти обвинения фейком.

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Кризис на Украине
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