В Кремле оценили возможность пребывания российских военных в Белоруссии после учений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о присутствии российских военных на территории Белоруссии после завершения совместных белорусско-российских учений не рассматривается.

«Об этом сейчас речи не идет», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, в настоящее время маневры продолжаются. По завершению определенных фаз учений войска возвращаются в места постоянно дислокации.

«Это процесс, который займет какое-то определенное количество недель. Конечно, в одни сутки вывести все, что там аккумулировалось неделями, просто невозможно», — сказал Песков.

Совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость – 2022» стартовали 10 февраля на территории Белоруссии. Маневры проходят на пяти белорусских полигонах (Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский) и на отдельных участках местности. Мероприятие продлится до 20 февраля.

15 февраля официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вооруженные силы России завершили часть военных учений. Так, войска Южного и Западного военного округов завершили учения на западе России и в Белоруссии и возвращаются в свои гарнизоны.