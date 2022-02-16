Минобороны НАТО рассмотрит размещение новых боевых групп в Восточной Европе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главы минобороны альянса решили рассмотреть размещение новых боевых групп на востоке. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Министры обсудили усиление нашей обороны и сдерживания, приняли решение о рассмотрении размещения новых боевых групп в Восточной Европе», — сказал он на пресс-конференции по итогам первого дня заседания глав минобороны Североатлантического блока.

Столтенберг добавил, что военные могут быть размещены в регионе Черного моря.

Ранее генсек НАТО подтвердил намерение усилить военное присутствие на востоке Европы в связи с напряженной ситуацией вокруг Украины. По его словам, альянс рассматривает возможность размещения новых боевых групп не только в Румынии, но и в других странах региона Черного моря.

До этого СМИ сообщили, что НАТО одобрила предложение военных разместить многонациональные контингенты в Восточной Европе, предположительно, в Румынии, Болгарии и Словакии. Войска для контингентов могут выделить США и Франция.