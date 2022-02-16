В минобороны Украины заявили о планах на Крым и Донбасс

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вооруженные силы Украины не планируют вести военные действия в Донбассе и Крыму, сообщает агентство «УНИАН».

«Мы каждый день укрепляем нашу оборону, но не планируем никаких агрессивных действий ни на востоке, ни относительно Крыма и на других направлениях. Никаких провокаций со стороны Украины не будет, но на попытки провоцировать нас будет жесткий отпор», — заявил Резников в ходе «телемарафона единства», который организовал президент Украины Владимир Зеленский.

Резников также раскрыл содержание сводок по ситуации в стране.

«Сегодня утром, как и каждый день, я получил очередные сводки с цифрами и фактами, и они полностью соответствуют нашим прогнозам и не имеют ничего неожиданного», — пояснил Резников.

Ранее глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что его ведомство и министерство обороны отработали «все сценарии развития событий» на границе близ Крыма.