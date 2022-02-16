В ВКС России назвали сроки полного обновления системы предупреждения о ракетном нападении

Россия полностью обновит систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН) к 2030 году, будет совершен переход на радиолокационные станции высокой заводской готовности «Воронеж». Об этом заявил начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск Военно-космических сил России полковник Сергей Сучков в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, у указанной дате в войсках должны быть усовершенствованы ряд радиолокационных станций (РЛС) высокой заводской готовности в Краснодарском крае и Иркутской области. В Ленинградской области появятся новейшие средства с модернизированными тактико-техническими характеристиками и усиленной помехозащитой.

В настоящее время новые станции «Воронеж» уже несут боевое дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, Краснодарском, Красноярском и Алтайском крае.

Ранее шведская газета Svenska Dagbladet написала, что армия России достигла максимальной за десятилетия боеготовности.