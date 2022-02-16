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В Крыму закончились плановые учения с техникой Южного военного округа

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Эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа (ЮВО) пересек Крымский мост, закончились плановые учения в Крыму. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Техника направилась в пункт постоянной дислокации.

«Эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа пересек Крымский мост на пути следования в ППД после завершения плановых учений», — уточнили в Минобороны.

Подразделения, которые окончили тактические учения в российском регионе, выполняют марши в пункты постоянной дислокации железнодорожным транспортом.

По последним сведениям, личный состав подразделения произвел погрузку бронетехники на гусеничном ходу. Среди техники есть танки, боевые машины пехоты и другие единицы.

Предполагается, что воинские эшелоны доставят военную технику в пункты дислокации воинских частей. С прибытием ее подготовят к очередному этапу боевой учебы, заключили в пресс-службе российского ведомства.

Ранее в Кремле заявили о праве России проводить учения на своей территории.

Также глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия начинает и завершает учения на своей территории по плану.

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