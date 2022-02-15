Посольство России осудило решение Канады поставлять оружие Украине

Посол РФ в Канаде Олег Степанов прокомментировал решение Оттавы поставлять летальное вооружение на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что любые поставки оружия в страну «с нерешенным внутренним вооруженным конфликтом неприемлемы». По словам дипломата, «это не приближает мир», а только «продлевает и усугубляет братоубийственный конфликт на Украине».

Также он заявил, что «предоставляя оружие, западные страны подталкивают киевский режим к продолжению войны против собственного народа».

Степанов добавил, что Россия «призывает правительство Канады отказаться от подобных действий».

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