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Российские и белорусские истребители провели совместное патрулирование границы

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

В Министерстве обороны РФ рассказали, что российские и белорусские истребители Су-30см провели совместное патрулирование границы в рамках учений «Союзная решимость — 2022». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Экипажи истребителей Су-30см Воздушно-космических сил России и Военно-воздушных сил Республики Беларусь в рамках совместного учения «Союзная решимость — 2022» отработали задачи совместного патрулирования государственной границы Союзного государства», — говорится в заявлении ведомства.

В публикации отмечается, что полеты выполнялись одиночно и парами в сложных метеорологических условиях. Специалисты отработали взаимодействие экипажей самолетов ВКС России и ВВС Республики Беларусь при выполнении задач боевого дежурства.

Ранее в Белоруссии начались российско-белорусские учения «Союзная решимость – 2022».

Учения пройдут на пяти белорусских полигонах (Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский) и на отдельных участках местности. Маневры должны продлиться до 20 февраля. Численность военных и вооружений, участвующих в учениях, не раскрывается.

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