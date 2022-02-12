Военные Украины заявили, что не обстреливали Донбасс

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный после заявлений о взрыве заявил, что украинские военные не вели обстрелов в направлении Донецка. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вооруженные силы Украины соблюдают режим прекращения огня, не планировали и не осуществляли никаких обстрелов, в том числе в направлении Донецка», — сказал главнокомандующий.

Комментарию предшествовали заявления жителей Донецка о том, что они услышали звук очень громкого взрыва предположительно в районе Донецкого аэропорта, который находится рядом с линией соприкосновения. Жители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сравнивали его со звуком «прилета» 152-мм артиллерии.

Позднее глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин опроверг эту информацию, подчеркивая, что ситуация в городе находится под контролем. По его словам, на линии соприкосновения наблюдается «небольшая движуха» и взрыв прогремел на украинской территории. Также заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что не слышал никакого взрыва.

Корреспонденты РИА «Новости», находящиеся в Донецке, также опровергли информацию о «мощном взрыве», они сообщили, что в Донецке был слышен отдаленный хлопок, похожий на взрыв, однако в городе ситуация спокойная.