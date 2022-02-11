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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Шойгу призвал Запад прекратить «напичкивать» Украину оружием

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом предложил странам Запада внести свой вклад в снижение напряженности в ситуации с Украиной и прекратить «напичкивание» ее оружием, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что снабжение Украины оружием идет «со всех сторон», и делается это публично и показательно.

«Не совсем понятно, для чего. Хотелось бы также понимать, для чего Британия, королевство, направило свой спецназ на Украину и до каких пор он там будет находиться», — заявил Шойгу.

Уоллес прибыл в Москву на встречу с Шойгу вскоре после визита в Россию главы МИД Великобритании Лиз Трасс. По словам министра, причиной ее визита стала необходимость призвать правительство России «отвести войска» от украинской границы.

Отношения России с Западом усложнились в связи с ситуацией вокруг Украины. Западные СМИ активно распространяли сообщения о готовящемся вторжении России на Украину, невзирая на заверения Москвы об отсутствии таких «планов». В связи с этим ряд стран, в том числе США и Великобритания, направили в Киев военную помощь, а в соседние с Украиной государства — дополнительные войска.

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