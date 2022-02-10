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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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На Украине обвинили Россию в «ползучей оккупации» Черного моря

Глава минобороны Украины Резников: РФ нагло использует тактику «ползучей оккупации»

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РИА «Новости»

Министр обороны Украины Алексей Резников написал в Facebook об активном стремлении России «оккупировать» Черное море.

«Россия продолжает активную милитаризацию полуострова Крым, продолжает использование временно оккупированной территории в качестве полигона. В настоящее время мы наблюдаем и обучение (войск), и накапливание оружия в связи с этим, отвод и ввод подразделений Вооруженных сил РФ. Перекрытие акваторий Азовского и Черного морей «для учений» – это тактика ползучей оккупации моря, которую они давно используют», — отметил глава военного ведомства Украины.

По его словам, если другие государства не отреагируют должным образом на происходящее, то Россия сможет везде «применять подобную тактику».

«Теперь ожидаем не менее сильный ответ: когда корабли РФ не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, они поймут цену своей наглости!» — подытожил Резников.

Ранее глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин выразил мнение, что Украина полным ходом готовится к войне на территории Донбасса.

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