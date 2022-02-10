С-400 заступили на боевое дежурство в Белоруссии для проверки сил Союзного государства

На боевое дежурство в Брестской области заступили российские расчеты ЗРК С-400 «Триумф» в составе Единой региональной системы ПВО России и Белоруссии в ходе проверки сил реагирования Союзного государства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

По информации военного ведомства, военнослужащие «приступили к выполнению задач по контролю воздушного пространства в установленной зоне ответственности».

В Белоруссии 10 февраля началось российско-белорусское учение «Союзная решимость — 2022».

Военные обеих стран отработают задачи «по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства», уточнили в ведомстве.

Учение пройдет на пяти белорусских полигонах (Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский) и на отдельных участках местности. Маневры должны продлиться до 20 февраля.