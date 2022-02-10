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Украина в 2022 году может получить американские катера Mark VI

ВМС Украины: в 2022 году ожидаются поставки более 10 американских катетеров Mark VI

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Военно-морские силы (ВМС) Украины ожидают в 2022 году получить более десяти катеров американского производства Mark VI. Об этом сообщает ТАСС.

«Согласно концепции развития национальных ВМС, украинский флот должен в этом году пополниться первыми образцами боевых катеров американского производства «Марк-6». Новые единицы вооружения будут защищать национальные интересы сразу в двух морях — Азовском и Черном — в ближней морской операционной зоне. <…> Общее ожидаемое количество катеров, которые могут быть поставлены в несколько этапов, составляет более 10», — говорится в пресс-службе ВМС Украины.

В публикации отмечается, что основная задача катеров – патрулирование акватории.

Ранее министр обороны королевства Мортен Бедсков заявил, что королевство не передаст Украине 400 снятых с вооружения переносных зенитных ракетных комплекса «Стингер».

Он добавил, что «Стингеры» в скором времени утилизируют, а Украине Дания поможет в области наращивания киберпотенциала.

Командующий датскими вооруженными силами Флемминг Лентфер отметил, что у армии есть вооружения, которые она использует, которые планирует использовать, однако нет «чего-то, что мы должны отдать другим».

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