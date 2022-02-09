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Для ВМФ России разработали патрульный корабль-«невидимку»

ЦКБ «Рубин» представил проект патрульного корабля, способного опускаться под воду

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АО «ЦКБ МТ «Рубин»

Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» представил проект патрульного корабля «Страж», способного опускаться под воду, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«Это наиболее крупная версия, длиной около 72 метра и нормальным водоизмещением около 1300 тонн. Увеличение размеров позволяет предложить модификацию с большей функциональностью. Новые обводы с волнопронзающим форштевнем и завалом бортов уменьшают качку, повышают устойчивость корабля как оружейной платформы, а также снижают радиолокационную заметность», — рассказали в ЦКБ «Рубин».

По словам представителей предприятия, первая версия корабля была разработана в 2021 году, предполагается, что «Страж» также может быть направлен на экспорт. Энергетическая установка предполагает, что «Страж» будет развивать скорость до 21 узла в надводном положении.

В большинстве своих вариантов, «Страж» имеет возможность размещать внутри шлюпки, на которых экипаж может отправляться на другие корабли и суда для досмотра.

Ранее в США рассказали о советском «супертанке», от которого Россия отказалась во время войны.

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