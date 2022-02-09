Истребители Су-35С России приступили к боевому дежурству в Белоруссии

Российские истребители Су-35С начали боевое дежурство по охране воздушных границ Союзного государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

По информации ведомства, российская сторона отработала на территории Белоруссии перехват воздушных целей.

«Экипажи российских истребителей Су-35с Восточного военного округа (ВВО), привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, заступили на боевое дежурство по охране воздушных границ на аэродроме Барановичи (Белоруссия), — уточнили в пресс-службе Минобороны.

Экипажи истребителей в этот день отработали перехват воздушных целей, пояснили представители российского ведомства.

В качестве условного воздушного противника послужили истребители Су-25 авиации Белоруссии.

Ранее генерал армии Валерий Герасимов приехал в Белоруссию проверить ход учений «Союзная решимость». Данные учения носят оборонительный характер, они организованы не только на белорусских полигонах, но и развернутся вблизи государственной границы страны.

Также российские военные провели учение по отражению подводных диверсантов.