Румыния и США начали совместные учения с военными истребителями

Румынские и американские пилоты анонсировали совместные учения для повышения взаимодействия между союзниками НАТО. Об этом сообщается на сайте Минобороны Румынии.

«Американский отряд в составе около 50 военных и четырех самолетов F/A-18 Super Hornet ВМС США в Европе с 8 по 17 февраля проводит совместные тренировочные миссии с военными и самолетами F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии», — сообщили в минобороны.

Отмечается, что основная цель совместных учений заключается в повышении оперативного взаимодействия между союзниками по НАТО.

8 февраля более 100 американских военнослужащих прибыли в Румынию, чтобы подготовить размещение контингента войск, который США планируется расквартировать в стране.

Ранее правительство Дании по рекомендации минобороны страны приняло решение повысить готовность национальных вооруженных сил для обеспечения поддержки усилий НАТО в условиях напряженности вокруг ситуации с Украиной.