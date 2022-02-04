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В НАТО заявили о сопровождении истребителей России

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Американские истребители-бомбардировщики F-15E и самолеты Норвегии и Великобритании 3 февраля поднимались в воздух для сопровождения российских истребителей. Об этом сообщается на сайте Штаба союзного авиационного командования НАТО в Германии.

«Американские F-15E поднимались в воздух и сопровождали российские истребители вблизи воздушного пространства союзников над Балтийским морем. Также норвежские и британские самолеты сопровождали российские самолеты, следовавшие из района Баренцева моря в Северное море в четверг, 3 февраля 2022 года», — говорится в сообщении.

По данным НАТО, два российских истребителя Су-35 и два МиГ-31 сопровождали российский транспортный самолет Ту-154. В альянсе подчеркнули, что при этом российские воздушные суда «не входили в воздушное пространство стран НАТО, и все взаимодействия были безопасными и профессиональными».

Накануне сообщалось, что истребители ВВС Великобритании 3 февраля экстренно поднимались в небо для перехвата российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, которые приближались к границам страны.

Также в текущем месяце стало известно, что истребители Норвегии и Великобритании сопровождали российские Ту-142 во время их полета на учениях в районе Северо-Восточной Атлантики.

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