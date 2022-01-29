На Украине рассказали, приняла ли Россия решение о военной операции

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников считает, что Россия пока не принимала решения касательно проведения военной операции. Об этом сообщает издание Le Figaro.

«Думаю, что они [власти России] не приняли решения. И надеюсь, что не примут», — приводит слова украинского министра обороны французская газета.

Как предположил Резников, Москва, в первую очередь, хочет занять позицию силы, чтобы вести переговоры с Вашингтоном и рядом стран Европы.

Еще министр обороны Украины обратил внимание, что «угроза вторжения», возможно, применяется в качестве «проверки единства Североатлантического альянса и Европейского союза».

Минувшей осенью и этой зимой в западных СМИ, а также на Украине участились заявления о том, что РФ якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. Заверяется, что это произойдет с трех фронтов: с материка, с территории Крыма, а также через Белоруссию.

При этом в России неоднократно отвергали подобные утверждения о планах напасть на Украину.

Ранее на Украине оценили последствия возможного «нападения» России.