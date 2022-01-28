В Киеве назвали число российских военных на границе с Украиной

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в Верховной раде, что на российско-украинской границе находится около 112 тыс. военнослужащих РФ, сообщает «Интерфакс».

«В апреле прошлого года боевой компонент, который стягивала Россия, составлял 126 тыс. лиц. Итак, количество тогда и сейчас соизмеримо. Несоизмерима реакция», — сказал глава минобороны.

По словам Резникова, на границе около 112 тыс. военных, не включая морскую и авиационную компоненту. Он подчеркнул, что Россия направила на 300 танков больше, чем весной прошлого года, но якобы у Украины есть достаточный объем противотанковых средств, который превышает количество возможных мишеней.

Также министр рассказал о переходе шести больших десантных кораблей РФ с севера России в Средиземное море, откуда они могут войти в Черное море. Он добавил, что об этом «лучше знает авианосная группа военно-морского флота США».

Но Резников заявил об отсутствии каких-либо действий военного характера, отличных от тех, что происходили минувшей весной. Ключевым отличием он назвал интенсивность гибридных мероприятий в Белоруссии.

Как отметил глава военного ведомства, украинские вооруженные силы и спецслужбы находятся в постоянном контакте с иностранными коллегами и получают от них достаточную помощь.

Ранее Резников заявил журналистам в Верховной раде, что пока нет угрозы полномасштабного вторжения российских войск на территорию страны.