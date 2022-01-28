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Посол РФ оценил возможность размещения российской военной инфраструктуры на Кубе

Посол РФ: размещение на Кубе российской военной инфраструктуры не может анонсироваться заранее

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Natacha Pisarenko/AP

Российский посол на Кубе Андрей Гуськов заявил, что возможность размещения на Кубе российской военной инфраструктуры — это деликатная тема. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Относительно возможности размещения на Кубе российской военной инфраструктуры, учитывая деликатность данной темы, она не может анонсироваться заранее. Это в порядке вещей в отношениях между любыми государствами», — сказал дипломат.

По его словам, кубинские законы напрямую не запрещают размещения иностранной военной инфраструктуры на территории страны.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что сейчас не следует обсуждать возможность появления российских военных баз в Латинской Америке, в частности, на Кубе и в Венесуэле, поскольку такие разговоры провоцируют напряженность в мире.

В свою очередь официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США быстро ответят на возможное военное присутствие России на Кубе.

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