Военнослужащий погиб при обстрелах украинских силовиков в Луганске

В самопровозглашенной Луганской Народной Республике сообщили, что после 10 дней тишины ВСУ вновь начали обстрел, передает «Луганскинформ».

«Сегодня киевские боевики с позиций 30-й бригады в районе населенного пункта Троицкое <...> открыли огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов в направлении населенного пункта Веселогоровка», — уточнил источник.

При обстреле населенного пункта погиб сотрудник Народной милиции. Представитель пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин заявил, что это произошло «в то время, когда на международных площадках идет активное обсуждение ситуации на Донбассе, а украинское руководство заявляет о своей приверженности курсу мирного урегулирования конфликта. Между тем на линии соприкосновения украинские боевики «демонстрируют истинные намерения киевского режима», добавил Мазейкин.

По данным ЛНР, украинские силовики сосредоточились на подготовке провокационных действий, направленных на «дестабилизацию обстановки и создание выгодных условий для начала агрессии».

Ранее в этот день в ЛНР предупредили о подготовке к наступлению украинских силовиков «в ближайшие дни».