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Авиаполк Балтийского флота получил новые истребители СУ-30СМ2

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Балтийский флот, базирующийся в Калининградской области, получил четыре новых истребителя Су-30СМ2. Об этом говорится на сайте Минобороны России.

«Балтийский флот с поступлением новых самолетов существенно повысит свою боевую мощь. Летчики уже прошли соответствующую подготовку и в ближайшее время начнут осваивать новые машины», — заявил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.

Самолеты были изготовлены на заводе в Иркутске, откуда совершили перелет в Калининградскую область.

До этого восемь самолетов Су-30СМ были доставлены в полк в 2016-2018 годах.

Россия начала модернизацию истребителей Су-30СМ до версии Су-30СМ2 летом 2021 года. Тогда сообщалось, что обновленные боевые машины вплотную приблизятся по возможностям к пятому поколению истребителей.

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