В Днепре возбудили уголовное дело после расстрела солдатом-срочником сослуживцев

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по п. 1 и п. 4 ч. 2 ст. 115 УК (преднамеренное убийство) по факту расстрела солдатом-срочником сослуживцев на территории Южного машиностроительного завода в Днепре. Об этом сообщается на сайте украинского ведомства.

Ранее стало известно, что в украинском Днепре солдат-срочник забрал автомат АК-47 из оружейной комнаты и открыл стрельбу в караульном помещении, где находились более 20 человек. В результате инцидента погибли пять человек, в том числе одна гражданская. Еще пять человек получили ранения разно степени тяжести.

Военнослужащий с оружием и патронами скрылся с места происшествия.

По данным ГБР, причины и мотивы солдата, совершившего преступление, пока не известны. Ведомство также подробно изучит порядок организации службы и охраны стратегического объекта ответственными должностными лицами.

В Днепре в связи со случившимся была введена полицейская операция «Сирена». По тревоге был поднят личный состав подразделений национальной полиции и национальной гвардии Украины.