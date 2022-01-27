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МВД Украины: в результате стрельбы солдата-срочника в Днепре погибли пять человек

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В результате стрельбы, которую устроил в украинском Днепре военнослужащий национальной гвардии Украины солдат срочной службы, погибли пять человек, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает МВД Украины.

«А. Рябчук 2001 г. р., при выдаче оружия по неустановленным причинам, выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время оказания медицинской помощи скончалась военнослужащая национальной гвардии, также получившая огнестрельные ранения.

В настоящее время в Днепре введена полицейская операция «Сирена». По тревоге поднят личный состав подразделений национальной полиции и национальной Гвардии Украины.

Мотивы совершенного преступления пока не известны, говорится в сообщении МВД Украины. На место происшествия отправился командующий нацвардией генерал полковник Николай Балан.

Ранее стало известно, что в украинском Днепре солдат-срочник забрал автомат АК-47 из оружейной комнаты и открыл стрельбу в караульном помещении, где находились более 20 человек. Изначально сообщалось о четверых погибших и одном пострадавшем.

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