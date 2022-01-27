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Российские Су-35С переброшены в Белоруссию

Истребители Су-35С Восточного военного округа перебазированы в Белоруссию для учений

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Антон Балашов/РИА «Новости»

В Минобороны РФ рассказали, что многоцелевые истребители Су-35С Восточного военного округа, завершили перебазирование на белорусские аэродромы. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что военные борты привлечены к проверке сил реагирования Союзного государства.

Экипажи преодолели 8 тыс. км до Белоруссии, вылетев с аэродромов в Хабаровском крае. Чтобы достигнуть цели, они совершили две промежуточные посадки в Центральном военном округе.

В Минобороны указали, что маршруты перелетов тщательно прорабатывались авиационными штурманами и учитывали возможности максимального беспосадочного полета.

Теперь экипажи будут знакомиться с маршрутами полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Далее они должны заступить на боевое дежурство в рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства.

Военные учения России и Белоруссии «Союзная решимость» состоятся в феврале 2022 года. В декабре минувшего года стороны договорились о маневрах на западе и юге Союзного государства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, проводя совместные с Москвой учения, Минск, прежде всего, демонстрирует готовность среагировать при любых обстоятельствах.

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