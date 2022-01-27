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Британский министр обороны анонсировал встречу с Шойгу

Глава минобороны Британии Уоллес заявил, что «скоро» приедет в Москву для встречи с Шойгу

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Toby Melville/File Photo/Reuters

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в скором времени приедет в Москву, где встретится с российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Глава минобороны выразил поддержку Украине в связи с гипотетическим нападением России, пишет корреспондент радиовещательной корпорации.

«Господин Уоллес также подтвердил, что вскоре отправится в Москву для переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу», — говорится в статье.

Руководитель военного ведомства отметил, что возможность урегулировать украинский кризис путем дипломатии пока сохраняется, но добавил, что сам он не настроен оптимистически.

Ранее британская газета Telegraph написала, что Великобритания и США рассматривают возможность размещения дополнительных сил в Восточной Европе на фоне напряженности вокруг Украины. По данным источников издания, военных планируется отправить в Румынию, Болгарию и Венгрию, «аналогично передовым боевым группам, которые дислоцируются в настоящее время в странах Балтии и Польше».

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