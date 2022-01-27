Северная Корея произвела запуск неопознанного снаряда

КНДР произвела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Как передает агентство Ренхап, об этом сообщили южнокорейские военные.

25 января Северная Корея осуществила запуск двух крылатых ракет в этом же направлении.

20 января на заседании политбюро трудовой партии Кореи (ТПК) лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости подготовки к долгосрочной конфронтации с США и намекнул на возможность возобновления ядерных испытаний. Также глава Северной Кореи распорядился пересмотреть меры по «укреплению доверия» между своей страной и США. При этом он указал на враждебную политику Вашингтона в отношении Пхеньяна.