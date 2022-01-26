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Британия и США могут послать дополнительные силы в Восточную Европу

Telegraph: Британия и США рассматривают отправку «тысяч» военных в Восточную Европу

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Sharon Floyd/RAF/UK Ministry of Defence/Reuters

Великобритания и США рассматривают возможность размещения дополнительных сил в Восточной Европе на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.

По данным источников издания, военных планируется отправить в Румынию, Болгарию и Венгрию, «аналогично передовым боевым группам, которые дислоцируются в настоящее время в странах Балтии и Польше».

Источник в британском правительстве подтвердил, что власти страны рассматривают данный вопрос.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что США обсуждают с союзниками возможность размещения тысяч дополнительных солдат в странах НАТО в Восточной Европе на случай возможного «вторжения» России на Украину.

По данным «Известий», за три дня — с 18 по 20 января — на аэродром Борисполь под Киевом прибыло восемь военно-транспортных самолетов ВВС Великобритании. Последним приземлилось воздушное судно C-17A Globemaster III, грузоподъемность которого достигает 77,5 тонн. На его борту могло находиться 24 поддона с противотанковыми комплексами (по девять комплексов на каждом), предположили журналисты.

С осени прошлого года в западных СМИ публикуются сообщения о том, что Россия готовит «вторжение» на Украину. США указывали на предполагаемое усиление сил России около украинских границ и с тех пор стали угрожать РФ новыми санкциями. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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