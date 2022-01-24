В ЛНР и ДНР заявили о подготовке украинских силовиков к наступлению в Донбассе

В самопровозглашенных народных Луганской и Донецкой республиках заявили, что вооруженные силы Украины в зоне так называемой операции объединенных сил ведут подготовку наступления на Донбасс, усиливают штурмовые группы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителей республик.

Отмечается, что в украинских подразделениях первой отдельной танковой бригады, в танковых батальонах 53-й и 54-й механизированных бригад, 58-й отдельной мотопехотной бригады приостановлены отпуска для всего личного состава, а командирам различных рангов велено оставаться в пунктах временной дислокации. Госпитали досрочно покидают механики-водители и наводчики.

«Получены достоверные сведения о прибытии для проведения провокаций в район Авдеевки (находится под контролем Киева — прим.) 40 военнослужащих третьего отдельного полка специального назначения, ранее прошедших подготовку под руководством инструкторов из Великобритании в 142-м учебно-тренировочном центре ССО», — заявил представитель ДНР.

По его словам, украинские силовики направили к линии соприкосновения в Донбассе самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и УР-83П, а также подразделения 28-й бригады ВСУ из Одесской области.

«Акты украинской агрессии против Донецкой и Луганской народных республик не останутся без соответствующей реакции. Украинской армии будет нанесен невосполнимый ущерб, после которого она уже не сможет восстановиться», — подчеркнули в Народной милиции Донецкой республики.

Накануне в ЛНР сообщили о похищении украинскими диверсантами сотрудника Народной милиции самопровозглашенной республики.