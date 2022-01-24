Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Садальский осудил «неадекватных старушек» за воспоминания... 12:28
Вынесен приговор россиянке, убившей 7-месячную дочь из-за плача 12:27
Фанаты «Зенита» назвали закон о Fan ID антиконституционным 12:24
Армянские СМИ назвали вероятных кандидатов в президенты страны 12:23
В Люксембурге прокомментировали поставки оружия на Украину 12:21
МИД России отреагировал на эвакуацию сотрудников посольства США в Киеве 12:20
Источник подтвердил утечку данных компании «Алмаз-Антей» 12:18
Глава МИД Дании предупредил Россию о введении «невиданных ранее санкций» 12:18
Лукашенко обвинил США в подталкивании к войне 12:11
МИД Дании призвал Россию отозвать предложения по безопасности 12:05

В ЛНР и ДНР заявили о подготовке украинских силовиков к наступлению в Донбассе

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Аверин/РИА «Новости»

В самопровозглашенных народных Луганской и Донецкой республиках заявили, что вооруженные силы Украины в зоне так называемой операции объединенных сил ведут подготовку наступления на Донбасс, усиливают штурмовые группы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителей республик.

Отмечается, что в украинских подразделениях первой отдельной танковой бригады, в танковых батальонах 53-й и 54-й механизированных бригад, 58-й отдельной мотопехотной бригады приостановлены отпуска для всего личного состава, а командирам различных рангов велено оставаться в пунктах временной дислокации. Госпитали досрочно покидают механики-водители и наводчики.

«Получены достоверные сведения о прибытии для проведения провокаций в район Авдеевки (находится под контролем Киева — прим.) 40 военнослужащих третьего отдельного полка специального назначения, ранее прошедших подготовку под руководством инструкторов из Великобритании в 142-м учебно-тренировочном центре ССО», — заявил представитель ДНР.

По его словам, украинские силовики направили к линии соприкосновения в Донбассе самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и УР-83П, а также подразделения 28-й бригады ВСУ из Одесской области.

«Акты украинской агрессии против Донецкой и Луганской народных республик не останутся без соответствующей реакции. Украинской армии будет нанесен невосполнимый ущерб, после которого она уже не сможет восстановиться», — подчеркнули в Народной милиции Донецкой республики.

Накануне в ЛНР сообщили о похищении украинскими диверсантами сотрудника Народной милиции самопровозглашенной республики.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть