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Российские военные уничтожили диверсантов «противника» на учениях в Черном море

Черноморский флот на учениях уничтожил диверсантов «противника» подводным стрелковым оружием

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Вадим Савицкий/Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

Военнослужащие Черноморского флота на военных учениях уничтожили условных «диверсантов» с применением специального подводного стрелкового оружия. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ЧФ.

Отмечается, что после ликвидации «противника» военные осмотрели район на предмет наличия установленных минно-взрывных устройств на рейде и кораблях в пункте базирования.

«Для выполнения задачи по поиску условных диверсантов был задействован поисково-обследовательский комплекс «Кальмар», с помощью которого под водой была обнаружена неопознанная группа водолазов», — говорится в сообщении Черноморского флота.

Подчеркивается, что учения были плановые.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот в Крыму получил мощный военный корабль — «Георгия Курбатова». Судно совершило переход с Балтийского флота. Это был третий новый корабль противоминной обороны, прибывший в Севастополь.

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