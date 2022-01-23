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Испания попросила направить в Болгарию истребителя для сдерживания России

Журналист Гонсалес: Испания призвала направить в Болгарию истребители для сдерживания РФ

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US Navy/Global Look Press

Военный обозреватель издания EL PAÍS Мигель Гонсалес заявил, что Испания призвала направить истребители-бомбардировщики ВВС в Болгарию в рамках развертывания сил для сдерживания России.

В публикации утверждается, что Испания назначала на следующую неделю включение фрегата «Блас де Лезо» в постоянный союзный флот. Он будет участвовать в патрулях по Черному морю во время «максимальной напряженности в отношениях с Россией из-за угрозы вторжения на Украину».

При этом руководитель Министерства иностранных дел Испании Маргарита Роблес сообщила о приверженности страны НАТО, но указала, что правительство продолжает поддерживает «деэскалацию» и дипломатическое решение нынешнего кризиса, вызванное растущей агрессией России против Украины.

Ранее пресс-секретарь Минобороны Чехии Яна Цехмайстерова сообщила, что военное ведомство республики готово направить в помощь Украине артиллерийские снаряды.

Она добавила, что министр обороны Чехии Яна Чернохова подготовит документы по оказанию помощи Киеву к заседанию кабмина, которое пройдет в среду, 26 января.

До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты в ближайшие месяцы продолжат оказывать военную помощь Украине для укрепления обороны страны.

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