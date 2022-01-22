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НАТО проведет крупные военные учения в Средиземноморье

Пентагон: НАТО проведет масштабные учения в Средиземном море с участием авианосца США

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M. J. Lieberknecht/U.S. Navy via AP

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что страны-члены НАТО проведут масштабные военно-морские учения «Удар Нептуна-22» с 24 января по 4 февраля, передает РИА «Новости».

По его словам, эти маневры планировались заранее, но при принятии решении об их начале учитывали обострившуюся ситуацию вокруг Украины.

Как рассказал представитель военного ведомства, американский авианосец «Гарри Трумэн» (USS Harry S. Truman) с ударной группой во время учений будет передана под оперативное управление Североатлантического альянса и станет центральным элементом этих маневров.

Он также указал, что на учениях собираются отработать «дальние удары» и приемы противолодочной борьбы. В маневрах, кроме США, поучаствуют еще несколько стран-членов НАТО, которые Кирби не назвал.

Ранее стало известно, что учения НАТО Cold Response 2022 с участием 35 тысяч военных пройдут за Северным полярным кругом в марте текущего года. Данные маневры будут самыми массовыми в этом регионе со времен окончания «холодной войны».

Источник, близкий к командованию Северного флота, сообщал «Газете.Ru», что фрегат Военно-морского флота России «Адмирал Горшков», вооруженный гиперзвуковыми ракетами «Циркон», будет следить за учениями Cold Response 2022 в Норвегии.

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