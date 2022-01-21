Reuters: украинская разведка заявила о тайной переброске оружия из России в Донбасс

Украинская разведслужба заявила, что с территории России идет переброска топлива, танков, артиллерии, артиллерийских систем и минометов на территорию Донбасса. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, служба украинской разведки утверждает, что Россия активно вербует наемников и отправляет их для интенсивной подготовки в Донбасс.

Россия многократно опровергала намерения вторгаться на территорию Украины, в том числе в Донбасс. На днях посольство России в США призвало «прекратить истерики и не нагнетать напряженность вокруг проблемы Донбасса».

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к нации также призывал не паниковать и не вестись на фейки о якобы возможном вторжении России. Он заявил, что СМИ должны быть средствами массовой информации, а не массовой истерии, и не помогать врагу в борьбе за хайпом.

Однако накануне член Палаты представителей от Республиканской партии Джим Бэнкс представил Конгрессу США «Акт о привлечении Путина к ответственности», в котором указано, что в течение 30 дней после его принятия Российская Федерация будет признана страной, спонсирующей терроризм. Документ требует признать террористическими организациями «поддерживаемые Россией вооруженные силы в области Донбасса Украины». По мнению конгрессмена Джима Бэнкса, нужно также прекратить расходовать деньги на переговоры по кибербезопасности, пока не прекратятся атаки на американские ведомства, а также на переговоры по стратегической стабильности до тех пор, пока Россия не прекратит «аннексию Крыма». Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после того, как жители Донбасса отказались признавать новую власть после госпереворота в стране. В 2015 году главы стран «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений, принятых 19 сентября 2014 года. В том же году Украина приняла закон об особом статусе Донбасса, однако он так и не вступил в силу.