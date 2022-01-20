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В ДНР заявили о подготовке Украиной диверсий

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Командованием Вооруженных сил Украины готовятся диверсии у линии соприкосновения сторон в Донбассе. Об этом заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей»

По его словам, ведомство располагает такой информацией из достоверных источников.

По информации ДНР, указания отдал командир сил специальных операций ВСУ генерал-майор Григорий Галаган, а выполнить теракты должны бойцы 8-го полка специального назначения.

Басурин указал, что диверсии могут быть выполнены на объектах жизнеобеспечения Донецка, Горловки, Ясиноватой и Докучаевска. В ДНР считают, что под угрозой находятся населенные пункты, которые расположены в непосредственной близости к линии соприкосновения.

Также Басурин поделился информацией о предполагаемых терактах на объектах промышленности, включая те, где есть опасные химические производства. В связи с появившейся информацией в ДНР усилили охрану опасных производств и социально важных объектов.

Ранее глава ДНР заявил о теракте на нефтебазе в Донецке.

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