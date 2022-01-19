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В США испугались ядерных сил РФ из-за новой Конституции Белоруссии

Госдеп опасается, что новая Конституция Белоруссии позволит разместить там ядерные силы РФ

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Пресс-служба президента Белоруссии/РИА «Новости»

Госдеп США заявил, что новая белорусская Конституция может позволить размещать ядерные силы РФ на территории республики. «Эти проекты конституционных изменений могут свидетельствовать о планах разрешить размещение на территории как обычных, так и ядерных сил России», с таким заявлением выступил высокопоставленный представитель госдепартамента в ходе телефонного брифинга, сообщает РИА «Новости».

В США уверены, что предлагаемые изменения в Конституцию будут якобы включать формулировку, которая позволит Москве размещать гарнизонные силы на территории Белоруссии.

Сообщается, что дополнительно государственный департамент США оценил перспективы размещения ядерных сил РФ на основе публичных выступлений президента Александра Лукашенко. По словам представителя госдепа, Лукашенко начал дискуссии о ядерном оружии в Белоруссии в ноябре. Он добавил, что «когда лидер, такой, как Лукашенко, говорит о ядерном оружии, необходимо быть внимательными».

Ранее в Госдепе заявили о проблемах, связанных с призывом России убрать из стран НАТО ядерное оружие.

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