Российские военные прибывают в Белоруссию для проверки сил Союзного государства

В соответствии с утвержденным замыслом проверки сил реагирования Союзного государства в Белоруссию начали прибывать подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, сообщает белорусское Минобороны.

В ведомстве отметили, что проверка является внезапной, на первом этапе участникам проверки предстоит осуществить разгрузку и выдвинуться в район выполнения задач.

С 10 по 20 февраля пройдут совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость-2022». Они станут завершающим этапом внезапной проверки сил и средств реагирования Союзного государства.

Как отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко, это будут «учения по отработке определенного замысла в противостоянии» с силами «запада и юга».

Как он заявил ранее, у белорусской границы идет наращивание военного контингента и техники Польши и Прибалтики, а также Украины. По словам Лукашенко, Киев задействовал подразделения нацгвардии, которые «еще похлеще, чем натовские военнослужащие».