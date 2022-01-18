Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
«Известия»: в России могут отменить НДФЛ от продажи вторсырья 03:45
Число жертв ударов аравийской коалиции по Сане достигло 23 03:42
Юрист обвинил вдову Градского в сговоре с бандитами 03:33
В России разработали тест на антитела к «омикрон»-штамму COVID-19 03:31
Девушка чемпиона России резко осудила откровенную фотосессию Мадонны 03:31
Производители сладостей предупредили о росте цен 03:21
Чемпион России и Европы Кондратюк рассказал о своей рассеянности 03:10
Экономист назвала месяцы, в которые выгоднее всего идти в отпуск 03:05
Ростуризм запустил пятый этап кешбэка 02:56
Канада отправила на Украину спецназ 02:56

Шведские дети испугались нападения России

Dagens Nyheter: в Швеции детей запугали роликами о российском вторжении

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Шведских детей напугали TikTok-видео, в которых рассказывается о гипотетическом нападении российской армии. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter.

В шведском сегменте соцсети приобрели популярность ролики с говорящими названиями «Россия будет бомбить Швецию» или «Идет война, запасайтесь едой и теплой одеждой». В них создается образ агрессивного восточного соседа, который может напасть в любой момент.

Социальный работник Марие Ангселль рассказала журналистам, что дети уже начали обращаться с жалобами на страх перед войной к психологам.

Газета отмечает, что алгоритмы TikTok предлагают пользователям — которые отличаются юным возрастом — ролики, тематически близкие к ранее просмотренному контенту.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Швеция и Финляндия смогут вступить в НАТО на следующий день после подачи запроса.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть