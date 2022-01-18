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На Украине захотели «гораздо» больше оружия

Секретарь СНБО Данилов заявил, что Украине требуется «гораздо больше» оружия

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Global Look Press

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что стране необходимо «гораздо» больше оружия. Об этом сообщает РИА «Новости».

«То, что нам нужно, передали список нашим партнерам. Они нам его передают. У нас есть большое желание, чтобы его было гораздо больше. Мы понимаем масштабы поставок другим странам, и по сравнению с тем, что мы имеем – это неадекватный ответ. Но даже и за это большое спасибо», — сказал секретарь СНБО.

Согласно представленным им расчетам, России потребуется 1,5 миллиона военных, чтобы держать Украину «под контролем».

«Сколько граждан Украины в случае агрессии готовы взяться за оружие?.. Пять миллионов сразу в первую неделю», — добавил Данилов.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что Соединенное Королевство направит Украине вооружения для «самообороны». Речь идет о поставках легких систем противотанкового оборонительного вооружения, которые не являются стратегическим оружием, а также «не представляют угрозы для России», пояснил он.

Кроме того, военную помощь Украине продолжат оказывать Соединенные Штаты. Помимо этого, США обсуждают с НАТО вопрос поставок Украине американских переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger.

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