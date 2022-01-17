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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес пригласил Шойгу в Лондон

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Toby Melville/File Photo/Reuters

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в ходе выступления в парламенте пригласил своего российского коллегу Сергея Шойгу посетить Лондон, сообщает Reuters.

«Мы готовы обсуждать вопросы, касающиеся общих обеспокоенностей в сфере безопасности, и вести конструктивный диалог в духе доброй воли», — сказал он.

Заявление британского министра прозвучало на фоне переговоров России с США и НАТО по гарантиям безопасности. В начале недели прошла серия встреч между Россией, США и НАТО. Обсуждения касались гарантий безопасности, которые предложила Москва. 9–10 января они обсуждались в Женеве на встречах с США, 12 января — в ходе заседания Совета Россия — НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ.

Ранее Уоллес сравнил расширение НАТО на восток и блокаду Ленинграда. По словам министра, НАТО, принимая в свой состав страны Восточной Европы, не пытается взять Россию в кольцо. Он отметил, что только пять участников альянса из 30 соседствуют с Российской Федерацией и лишь 1/16 часть российских границ приходится на НАТО.

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