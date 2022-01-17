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Военный корабль НАТО вошел в Балтийское море

В Балтийское море вошел корабль НАТО HNLMS Rotterdam

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Global Look Press

В Балтийское море направлен нидерландский корабль HNLMS Rotterdam, сообщает онлайн-портал Эстонского национального телерадиовещания со ссылкой на НАТО.

«Мы находимся здесь, чтобы продемонстрировать присутствие и солидарность с альянсом в целом», — отметили в Североатлантическом альянсе.

Как рассказал научный сотрудник Шведского колледжа национальной обороны Магнус Кристианссон, корабли НАТО и ранее направляли в регион, однако в настоящее время появление HNLMS Rotterdam связано с военной активностью России у границ Украины.

«НАТО приспосабливается к агрессивным и непредсказуемым действиям России и активизирует сотрудничество со Швецией и Финляндией в Балтийском море», — объяснил Кристианссон.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Москва сама виновата в желании Украины вступить в НАТО. По его мнению, действия России мотивируют соседствующие с ней страны стремиться к коллективной безопасности в альянсе.

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