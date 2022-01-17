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«Аллигаторы» отработали ракетные стрельбы на Кубани

На Кубани экипажи более 30 вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-28Н и Ка-52 приняли участие в учениях

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Летно-тактические учения вертолетного полка армейской авиации прошли на Кубани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

Как уточнили в оборонном ведомстве, в ходе учений экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор», Ми-28 «Ночной охотник» отработали боевое сопровождение и огневую поддержку вертолетов Ми-8 АМТШ «Терминатор», «выполняющих условное десантирование личного состава». Кроме того, экипажи Ка-52 отработали элементы сложного пилотажа, а также ведение воздушного боя на малых высотах.

«На завершающем этапе учений пилоты выполнили практические стрельбы, отработав нанесение ударов неуправляемыми авиационными ракетами по наземным мишеням, имитирующим огневые точки условного противника», — говорится в сообщении Минобороны.

Уточняется, что в маневрах приняли участие более 30 вертолетов полка армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Полеты осуществлялись как днем, так и в ночное время.

Ранее сообщалось, что модернизированный военный вертолет Ка-52 «Аллигатор» совершил свой первый полет. На новой машине установлены усовершенствованная оптико-электронная система, новый цифровой привод и радиолокационный комплекс. До модернизации вертолет был испытан в Сирии, где и были выявлены его недостатки.

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