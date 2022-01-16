В Кремле ответили на публикации о размещении Россией вооружений на Украине

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Песков не исключил размещения наступательных вооружений на Украине

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации иностранных СМИ о возможности размещения Россией наступательных вооружений на Украине, передает РИА «Новости».

На вопрос о том, есть ли у России такие планы, отметил, что это доводы журналистов, и посоветовал следить за контекстом.

Песков дал интервью американскому телеканалу CNN. Агентство Bloomberg со ссылкой на это интервью написало о том, что пресс-секретарь российского президента якобы заявил, что Россия не собирается говорить, что не будет размещать каких-либо наступательных вооружений на территории Украины.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году заявил, что НАТО может начать наращивать силы у российских границ уже в ближайшие месяцы под предлогом гипотетического вторжения России на Украину.

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