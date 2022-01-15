BI: Россия легко расправится с американскими штурмовиками А-10 в случае войны

Штурмовик ВВС США A-10 Thunderbolt по прозвищу «Бородавочник» не сможет долго продержаться в войне против России. Таким мнением поделился американский военный эксперт Кайл Мизоками в Business Insider.

«Любимый боевой самолет Конгресса не продержался бы долго в войне против России или Китая», — утверждает эксперт.

По его словам, против низкотехнологичных противников со слабой противовоздушной обороной (ПВО), таких как, например, ИГИЛ (организация запрещена в России) или Талибан (организация запрещена в России), A-10 по-прежнему является эффективным. Однако другим, более современным ПВО, которые есть у России и Китая, А-10 «не сможет противостоять».

Как пишет Мизоками, Пентагон предлагал вывести А-10 из эксплуатации более четверти века назад, утверждая, что Thunderbolt не сможет выжить на современном поле боя. Однако у А-10 много «поклонников» в Конгрессе США, именно по этой причине «Бородавочник» до сих пор в строю.

Американский штурмовик А-10 Thunderbolt II зарекомендовал себя выносливым и неприхотливым бойцом. Он способен выполнять боевые задачи под градом пуль и снарядов малокалиберной зенитной артиллерии. Даже после многочисленных попаданий и пробоин А-10 способен применить по противнику весь свой обширный арсенал авиационных средств поражения, включая мощную 30-мм скорострельную пушку. При этом российские эксперты говорят, что Су-25 превосходит А-10 по основным параметрам и по боевой эффективности. Подробности — в материале »Газеты.RU».