Госпогранслужба Украины обнародовала подробности учений с НАТО

Государственная пограничная служба Украины обнародовала подробности совместных учений с НАТО Sea Breeze-2022. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что украинские пограничники примут участие в морском, сухопутном и авиационном компонентах учений. Они будут учиться работать с представителями других составляющих сил безопасности Украины и стран Североатлантического альянса.

Отмечается, что в маневрах будут задействованы девять кораблей и катеров, а также отделы специальных действий всех отрядов Морской охраны Госпогранслужбы. Морские суда будут вести артиллерийские стрельбы, а также отрабатывать действия при нападении и обороне.

Помимо прочего, военные примут участие в операциях по спасению людей, поиску судна условного противника, противодействию незаконной миграции и т.д.

Тренировки на речном участке в 2022 году пройдут на Днепре.

Ранее сообщалось, что НАТО отказалась идти на компромиссы по вопросу расширения на востоке.