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Самолеты с российскими миротворцами покинули Казахстан

Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана на самолетах ВТА Ил-76 и Ан-124

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ, которые помогали устранить массовые беспорядки в Казахстане, покинули Алма-Ату. Об этом сообщает Министерство обороны России, передает РИА «Новости».

Отмечается, что 15 самолетов Ил-76 и три самолета Ан-124 доставят личный состав и технику подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) на аэродромы в Ивановской и Московской областях. Затем военные вернутся в пункты постоянной дислокации.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах. Для подавления беспорядков по просьбе казахстанских властей в республику были направлены миротворческие силы ОДКБ. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении миссии организации в стране.

14 января сообщалось, что армянские миротворцы вернулись из Казахстана домой на самолетах ВКС России.

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