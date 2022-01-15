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США собрались готовить украинских бойцов на территории трех европейских стран

NYT: США допустили возможность подготовки «украинских повстанцев» на восточном фланге НАТО

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Глеб Гаранич/Reuters

США допустили, что могут проводить подготовку украинских бойцов на территории трех европейских стран в случае эскалации напряженности на границе Украины. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на неназванных представителей американской администрации.

По их словам, в рамках оказания помощи Киеву Соединенные Штаты могут организовать подготовку «украинских повстанцев» на восточном фланге НАТО — в Польше, Румынии и Словакии.

Ранее CNN сообщал, что вашингтонская администрация одобрила дополнительную оборонную помощь Киеву на $200 млн.

По информации источников телеканала, речь идет об ассигнованиях на те же единицы оборудования, которые Соединенные Штаты уже поставляли в прошлом, в том числе стрелковое оружие и боеприпасы. Телеканал обращает внимание, что решение о дополнительной оборонной помощи было принято за несколько недель до начавшихся в понедельник переговоров России и США.

Минувшей осенью и этой зимой в западных СМИ, а также на Украине участились заявления о том, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. Предполагается, что это произойдет с трех фронтов: с материка, с территории Крыма, а также через Белоруссию.

В России неоднократно отвергали подобные утверждения. Комментируя тезис о вторжении России на Украину, российский президент Владимир Путин напоминал, что об этом говорили еще в начале 2021 года, однако этого так и не случилось.

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